袁沛儀：市場無新焦點　匯市悶局

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，聯儲局周四凌晨將公布議息結果及點陣圖，參考美國樓價及油價增長放緩，通脹沒有升溫壓力，料當局維持今年貨幣政策不變，符合市場預期。估計沒太大驚喜下，料美匯指數繼續在96至97區間上落。



歐洲央行將公布經濟報告，參考消費信心指數處於近兩年低位，料基本面反覆偏軟，利淡歐元下試1.1230。至於英國，議會排除了無協議脫歐，料延遲脫歐是唯一出路，估計英鎊在近周較高區間1.3110至1.3380橫行。



全球股市乏力爆上，支持避險資產反覆轉強，美、德、英十年國債孳息率均在低位徘徊，估計美元兌瑞郎下試0.9930，美元兌日圓下試110.40。金價料同樣受惠，在1,330美元附近走穩。估計澳元繼續在0.70至0.7150區間整固，紐元在0.6850附近窄幅橫行。



美國EIA下調油產預測，為近半年來首次，加上油組有意進一步減產，利好油價回升。不過，始終全球經濟增長放緩將拖累原油需求，料油價只小幅上試60美元。加元強勢有限，料1.32見重要支持。

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