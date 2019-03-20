SEC再轟馬斯克違反協議

電動車生產商特斯拉(Tesla)舵手馬斯克辯稱美國證交會(SEC)對他藐視法庭的指控，是反應過大和侵犯其言論自由。對此，SEC的律師周一作出反駁，坦言自法庭裁定馬斯克在發出有關Tesla的推文前須預先得到批准後，數月來馬斯克根本完全沒有遵守，對此感到「震驚」。



馬斯克2月19日發推文指Tesla今年會生產約50萬輛車，數小時後又稱只會付運約40萬輛車。SEC遂認為馬斯克違反去年的和解協議條件，當時的條件包括要求馬斯克發出任何對Tesla產生實質影響的推文前，要預先得到批准。馬斯克承認上月發出的推文沒有預先得到批准，顯然其他推文也沒有。



SEC在提交法庭的文件中指出，馬斯克對於這項法庭命令的理解是，只要他自己單方面認為計劃發表的推文沒有實質性影響，便不需要預先得到批准，又指馬斯克的行為令法庭命令變得毫無意義。



SEC還從各方面對馬斯克的辯解進行反駁，指他對上周19日推文的解釋已隨着時間而改變，又直言馬斯克認為這則關於產量的推文沒有實質影響的辯解是「荒謬」。SEC又指，需要預先得到批准的要求，並不意味馬斯克不能發言，故他有關言論自由的論點是沒有根據的。



SEC重申要求法官裁定馬斯克藐視法庭，並下令採取必要措施確保協議得到落實。若法官裁定馬斯克藐視法庭，可能施加新一輪罰款、進一步限制馬斯克使用社交媒體，甚至禁止他營運Tesla以至其他上市公司。



此外，外電取得Tesla上周五發出的內部電郵顯示，該公司尋求願意幫忙的員工，協助於今季最後15日付運超過3萬輛車。該公司去年第四季付運9.09萬輛車，並曾預期今季產量將持續增加。

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