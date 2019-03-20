西證國際：美息口去向左右金價

西證國際市場研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，上周英國下議院表決支持推遲脫歐，首相文翠珊周四將爭取歐盟批准。有消息指，英國希望歐盟批准脫歐延遲9至12個月。另一方面，本來她將發起第三次脫歐協議表決力爭得到議會通過，但國會議長表明相同之脫歐協議不能重複投票，加上就算有議員願意改為支持其協議，但相信將再次被否決。



工黨或可能發起對政府的不信任動議，並要求重新大選。脫歐協議懸而未決，加上若文翠珊被逼宮下台，英國與歐盟或更難達成協議，硬脫歐風險增加。



本周美國聯儲局將公布利率決議，預計維持利率不變。另外，還將公布點陣圖及最新經濟和通脹預期。此前點陣圖暗示今年將加息一次，但鑑於全球及美國經濟增速放緩，是次點陣圖會否暗示今次不加息相信會引起關注。



此外，聯儲局聲明以及主席鮑威爾會否於新聞發布1會披露縮表計劃，對股匯商品均有重大影響。暫時來看，我們認為今年完全不加息機會較大，若點陣圖符合該預期，金價有望上揚。

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