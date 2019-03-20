盧曉暘：應跌不跌　英鎊有得彈

外匯分析師盧曉暘在東方產經「專家點評」專欄表示，英國下議院議長白高漢周一表示，政府不能夠要求國會對同一脫歐協議再三投票，基本上已否定了首相文翠珊本周再提交脫歐協議進行投票表決。消息發表後，英鎊曾一度下跌0.8%，刷新3月13日以來新低至1.3181，但隨後很快便升上1.325之上。



表面上是壞消息，但英鎊走勢仍偏強，暫時局勢上仍是中線上升為主。市場正在兌現英國於未來兩周與歐盟達成共識，把脫歐最後期限延長到5月末或6月初，所以英國下周出現硬脫歐的情況降低，令英鎊反彈。



不過，假若一旦有關英國脫歐限期延遲成為現實，有可能再帶動英鎊再漲一波，上升目標維持1.345至1.35水平。



另外，上周提過美匯指數靠近98水平之後將會遇阻開始下跌，結果升至97.70之後乏力再升，上周四美匯指數曾出現小幅反彈，但本周開局之後受佔比最大的歐元影響又開始下跌。



如果日線圖再出現陰線跌破上周低點96.30，同時歐元守在1.1350之上，預料美匯會再度轉弱，目標在下一級支撐95.80水平。

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