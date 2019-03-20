歐股三大指數收升　汽車股大漲

憧憬美聯儲繼續採取鴿派立場，歐股收市向好，英國富時100指數報7,324點，升24點或0.34%；法股CAC指數報5,425點，升13點或0.24%；德國DAX指數報11,788點，升131點或1.13%。



標緻汽車控股公司FFP行政總裁Robert Peugeot，接受法國報章訪問時指出，快意佳士拿是其中一間可能的併購對象，也有其他可能的合適者。消息刺激歐洲汽車股做好，標緻汽車升近3%；快意佳士拿升3%；戴姆勒升3%。



奢侈品股做好，Hermes升1.36%；Gucci母公司開雲集團升2.88%；英國高檔時裝品 Burberry升1.64%。



捲入洗黑錢事件的丹麥最大銀行丹斯克銀行(Danske Bank)股價插5%，外媒報道，於周一(18日)舉行的股東大會超時了5小時，原因是席間有多名股東就洗錢事件對管理層表達不滿。

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