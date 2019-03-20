【股民熱話】騰訊成績表將出爐　博定唔博？

近日多隻重磅股陸續派成績表，周四(21日)就輪到股王騰訊控股(00700)出場，由於其佔恒指比重約一成，其業績表現隨時影響市場走向，因此備受市場關注。



據外電綜合分析員預測，騰訊去年經調整盈利約760億元人民幣，按年升幅將收窄至約17%，較對上個年度的43.38%增速顯著放緩。



市場分析認為，騰訊去年飽受內地監管當局暫停審批新遊戲影響，即使去年12月在事隔9個月恢復網遊審批，公司亦有累計近10隻遊戲獲批，但王牌遊戲《絕地求生》以及早前遭凍結版號的《怪物獵人︰世界》未有在新版號名單之上。投資者關注其遊戲業務增長動力，會否拖低整體業績表現。



不過，由於盈利減慢的因素早在市場預期之內，反而管理層今年的前景指引將對其後市表現將更為關鍵。



再睇埋資金流，統計數據顯示，自騰訊公布首三季業績後翌日(2018年11月15日)至周二(2019年3月19日)止，「北水」買賣取向反覆，累計透過港股通淨沽出騰訊約3.8億元，整體沽壓唔算重。



另外，該股績前之沽空亦未見明顯增加，最近3個交易日沽空比率維持在16%至19%，反映淡友未敢過分進取。而權益披露資料亦顯示，摩根大通於上周四(3月14日)增持騰訊約3,448萬股，場內每股平均價358.0635元，好倉持股量由4.74%增至5.1%，估計涉資約123億元。



此外，內媒引述消息人士指，騰訊在去年底內部員工大會後，開始裁撤一批中層管理人員，是次人手調整比例約10%。在績前傳出此消息，該股周二仍能靠穩，並以全日高位的370元收市，是否意味着市場對其績後表現仍偏向樂觀？不妨拭目以待。



事實上，該股去年10月由251.4元的52周低位展開反彈浪，近日更成功升穿是次反彈浪0.5阻力約363.5元，近周亦一直企穩250日線樓上，技術上已現突破。投資者現時宜做定兩手準備，若今次可傳來好消息，股價有勢向400元大關進發，相反若業績表現差過預期，股價有機會再次考驗250日線約353元支持，投資者不妨靜觀其變，吼實上車機會。



東方產經專欄作者 帥哥

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

