【市前重點睇】道指收跌26點　金價見1311美元

●美匯指數反覆企96.3水平，港匯再次觸及7.85，離岸人民幣(CNH)企6.71，圓匯企111.3，歐元升上1.136，英鎊一度企1.33。金價高見1,311美元。布油企67.6美元，紐油回至58.9美元。道指期貨窄幅上落。



●美國貿易談判代表萊蒂澤和財長姆努欽或於下周訪問北京。據報一些美國官員認為中國在部分貿易承諾上有所退縮。



-中國據悉考慮將波音737 Max飛機排除在對美貿易採購名單之外。



●美國運輸部長趙小蘭要求調查美國聯邦航空管理局對波音737的適航認證。



●德國總理默克爾暗示不願屈服於美國的壓力禁用華為，表示在德國加強移動網絡安全要求之際，不會單獨對待某家供應商。



●受貿易談判消息困惑，美股尾市轉跌，道指收跌26點，報25,887點；標指報2,832點，收市持平；納指報7,723點，升9點。



-騰訊音樂上季虧損逾8億元人民幣，市後曾跌8%。



●港股ADR指數報29,415點，跌50點或0.17%。



●美國10年期國債孳息率升0.9個點子，報2.6123厘。



●美國白宮首席經濟學家認為，儘管2019年開局黯淡，但今年美國經濟仍有望增長3%甚至更快。



●美國1月份工廠訂單升0.1%，升幅低於市場預期的0.3%。



●紐約期油跌0.06美元，跌幅0.1%，報每桶59.03美元；布蘭特原油期貨收漲0.07美元，漲幅0.1%，報每桶67.61美元。



●紐約期金收報每安士1,306.50美元，升0.4%。



●英國富時100指數報7,324點，升24點或0.34%；法股CAC指數報5,425點，升13點或0.24%；德國DAX指數報11,788點，升131點或1.13%。



●傳歐盟要求英國必須在4月中之前決定是否將脫歐截止期延長至2020年，否則將面臨無協議脫歐風險。



-消息指歐盟領導人不會在本周的峰會上敲定英國脫歐延期條款，而是將提出有條件的方案，讓文翠珊可作最後一次嘗試讓英國議會通過脫歐協議。



●中國證監會指出，精準做好股票質押、債券違約、私募基金等重點領域風險處置。



●小米集團去年純利135.53億元人民幣，相對2017年同期虧蝕438.26億元，每股盈利0.843元，不派末期股息。



●香港金融管理局承接6.04億港元沽盤，以捍衞聯繫匯率機制，為今年第4度出手，並是連續兩日入市，銀行體系結餘將跌至682億港元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：港股低位彈兩成 技術上入牛市

https://bit.ly/2TeBpXX



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

