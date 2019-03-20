【北水手影】萬洲轉強　原來係因為...

受到非洲豬瘟疫情嚴峻，內地生豬產能降幅加大，行內分析認為，今年下半年可能導致豬肉市場供給偏緊，並將導致價格上漲。在此憧憬下，豬肉相關股近期吸引資金流入。其中藍籌股萬洲國際(00288)連續3日以大陽燭飆高，周二(19日)更曾見8.74元的近10個高位。



翻查資料，原來南下資金亦一早洞悉先機，率先流入該股部署。周二其港股通錄得約3.39億元的淨買盤支持，而由3月12至19日期間的5個交易日，合共有約13億元的淨流入，「北水」買盤相當積極，難怪股價出現突破。



摩根士丹利最新報告亦指，萬洲公布業績後，估計股價30日內將上升，相關機會率達到70至80%。該行認為，雖然該股年內暫累升近三成，但預計其今年海外業務會有更理想回報，股價有進一步上升空間，予「增持」評級，目標價9.4元。



事實上，今年以來部分豬肉相關股爆升，但萬洲走勢落後，近日股價剛現突破，且有「大媽」買貨支持，相信短期整固後仍有上升空間，可以52周高位9.68元作為目標，跌穿8元止蝕。

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