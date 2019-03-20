亞洲股市：日股偏軟　任天堂和索尼齊挫逾4%

美股收市個別發展；亞洲主要股市下跌，日本日經225指數早段跌10點或0.05%，報21,555點。



板塊方面，金融及醫療保健股跌幅不足0.5%。個股中，日立造船、福岡金融及日本水產全線跌超過1%，日產汽車則升0.3%。



谷歌推出雲遊戲服務Stadia，日股遊戲股普跌。任天堂和索尼股價齊挫逾4%。



石油資源開發跌0.2%。公司將在新加坡開設辦事處，以擴大液化天然氣的營運。



明治控股升1.2%。SMBC日興證券將其評級由「中性」上調至「跑贏大市」。



Retail Partners抽升15%。公司擬回購6.43%股份。



南韓首爾綜合指數跌14點或0.6%，報2,163點。韓國工業跌2%，三星電子跌0.5%。



澳洲悉尼普通股指數下跌5點或0.08%，報6,271點。板塊方面，原材料股跌1%，工業股跌0.3%。個股中，新萊特乳業下挫12%，永旺金屬跌5%，Motorcycle亦跌4%。



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