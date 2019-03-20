傳歐盟有條件讓脫歐延長至2020年　英鎊上漲空間或受限

英國首相文翠珊周四將前往布鲁塞爾参加歐盟峰會。外電引述消息稱，歐盟領導人不會在峰會上敲定英國脫歐延期條款，而是將提出有條件的方案，讓文翠珊得以最後一次嘗試讓英國議會通過脫歐協議。



消息人士稱，歐盟可能讓文翠珊須在4月中之前決定是否將脫歐截止期延長至2020年，否則將面臨3個月後無協議脫歐的風險。



花旗銀行認為，英國將只能在稍短或更長的脫歐延長期間抉擇。第1種可能是文翠珊的脫歐協議下周進行第3次投票並獲得通過，尋求稍短的延長期來完成立法手續；第2種可能是英國尋求更長的脫歐期，未來或進行大選或第二次公投。



而兩種情形都將為英鎊提供支撐，但只有短延期能讓英鎊持續快速攀升；長延期因帶來選舉或公投的不確定性，英鎊上漲空間有限。



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