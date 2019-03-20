中金公司︰預計全年科創板IPO募資多至1000億元

中金公司稱，當前科創板關注度已從規則轉向投資，預計全年科創板上市公司數量150家左右，上半年料將迎來首批，全年預計募資500至1,000億元人民幣。



分析師報告指，科創板在詢價機制方面，由於有10%高價剔除、保薦機構跟投、發行價格高於詢價均值需提前提示風險等機制，因此出現超高估值、超高募集資金額等現象的可能性在下降。



投資者結構預期以機構為主導。根據上交所測算，現有A股市場符合科創板投資條件的個人投資者數量約300萬人，佔A股投資者總數的2%左右。不同類型的投資者可以考慮5種參與科創板投資的方式。



1、作為戰略投資者形式參與科創板IPO。

2、作為網下投資者詢價參與科創板IPO，粗略估算平均申購獲配比例將從目前的0.02%升至0.1%-0.2%，不過科創板網下投資者類型還需要等待上交所及證券業協會進一步明確。

3、作為網上投資者參與申購，估算網上中簽率將從目前的0.04%升至0.1%-0.15%。在市值和投資時限門檻限制下，能夠參與網上打新的投資者數量明顯下降，網上中簽率或較A股不降反升。

4、上市後在二級市場參與，長期來看擇股重要性遠超擇時。

5、其他模式如參與再融資等。



目前科創板的再融資規則除了明確同樣採取註冊制等外，其他細則尚未出台，仍需上交所明確。



註冊制改革背景下，企業情況將更多由投資者自行判斷並承擔相應的收益和風險，需更為注重基本面選股。





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