A股快報：全線低開　金融股領跌

內地股市下跌，滬綜指低開6點或0.22%，報3,084點；深成指低開11點或0.12%，至9,828點；滬深300低開8點或0.23%，至3,825點；創業板指數低開7點或0.42%，報1,701點。



板塊方面，金融股領跌0.5%，有色金屬及鋼鐵股齊跌0.4%，地產股偏軟；而煤炭股升0.3%。



光大証券低開3%。公司擬計提預計負債及資產減值準備15.2億元人民幣(下同)，上交所發監管工作函。



甲醇板塊揚升，興化股份、遠興能源及金牛化工升停板，新奧股份高開6%。工信部等8部委公布在山西、陝西、貴州、甘肅等地區加快應用M100甲醇汽車。



順灝股份高開6%。公司擬在美國設立子公司，拓展工業大麻相關業務。



*ST船舶升0.2%。公司去年淨利潤4.892億元。



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