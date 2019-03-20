【即市分析】核電同醫藥股邊瓣值博？

東方產經專欄作者司慕渢：港股周初破位而上，惟周二(19日)上升動力有所減弱，成交重回千億元樓下，唔通港股今轉升得差唔多？



講真，港股經歷1月及2月如火箭般的升市後，3月可以整固後再上已經唔算差，只不過港股確係要抖一抖氣，從早前急升一輪的中資券商股都要自高位回落可見反映。



由於股市今轉其實係炒幣策轉鬆及水頭充足等因素，所以資金只不過係在不同板塊輪流炒，好似當內銀及內險股回氣之際，近期見醫藥股同核電股都重新發力！部署上，上述兩個板塊都想博，但最好就先考慮係想短炒定長揸，此話何解？



首先，核電股炒上主因是內地重新啟動核電項目審批，年中或有兩個核電項目起動。由於核電項目停止審批已近3年，消息確實為板塊帶來刺激作用。不過，要留意核電股一來不是近幾年市場炒作主題，二來行業內除中廣核電力(01816)較具人氣外，其餘相關個股鑊氣唔多夠，要吸引資金押注難度較大，所以策略上只宜以該股作為短炒攻擊對象，目標亦要實際一點，短期如果上到2.5元已經幾唔錯，反之一旦跌穿2.1元必須止蝕。(電力板塊追蹤：https://bit.ly/2G5fM7l )



相對地，內地人口老化問題嚴重，醫藥股長遠前景始終看高一線。雖然話醫藥股受累「帶量採購」國策影響，惟從另一角度睇，此舉正引起市場對中央嚴厲整頓醫藥市場，加快市場整合，作為一線大型醫藥股如中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)長遠應可受惠，並成為終極贏家，故不妨逢低吸納上述兩股，為中線投資組合部署。(醫藥器械板塊追蹤：https://bit.ly/2xsCGVn )



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