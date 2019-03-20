【專家樓評】陳坤興：不明朗因素未除　樓市仍有隱憂

近月樓市氣氛明顯好轉，隨着多個新盤陸續登場，近日新盤銷售顯著增加，保守估計相信3月一手新盤成交量可望重上1,500至2,000宗。



二手交投亦明顯增加，截止本月14日為止，二手註冊量已達至1,500宗，預期本月整體二手交投將突破3,000宗，料創7個月最旺。



不過，近日股市氣氛又轉為反覆，中美貿易談判仍未達成協議，英國脫歐過程再添變數，令股市成為牛熊角力，恒指在28,000至29,000點的區間上上落落。



買家入市的心態自然受股市氣氛影響，股市上升氣氛轉好，買家自然加快入市決定。相反股市下跌，買家情緒變得悲觀，入市的決定亦或許有所改變，出價變得審慎甚或暫緩入市。看來現時樓市缺乏指標性方向，因此股市氣氛、以至貿易戰情況影響着樓市走向。



Q房網香港董事總經理陳坤興



－－－－－－



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

