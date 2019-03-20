港股格局：林嘉麒指30000點阻力大

本周恒指重上29,000點，市場普遍對大市走勢樂觀，認為是熊轉牛的階段。宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，現時投資者未能掉以輕心，因中美貿易戰要進一步簽署「停戰」協議才可確定氣氛轉好。



他料，恒指短期於30,000點有阻力，4月未有投資方向，故料資金會炒作電訊股及5G概念股，當中睇好中國鐵塔(00788)，建議可於1.7港元水平買入。近日基建股較為淡靜，料下月會有資金流入，如近日訂單回升的中國中鐵(00390)。



他預計，4月份大市向下機會較大，當中特別看淡手機設備股，如瑞聲科技(02018)。他指，由於公司業績欠佳，故料有機會再跌數元至52周低位39.4元。



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