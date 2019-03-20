【瑞銀推介】內房股突破　留意中海潤地認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事林嘉麗：內房股早前公布不俗的業績，而派息方面亦為市場帶來驚喜，加上內地公布一系列的放寬政策，刺激整個內房板塊做好，其中中國海外發展周一(18日)以大陽燭突破早前的橫行區頂部，升逾7%，而華潤置地亦以大陽燭突破32港元水平，創1年多的高位。



內地批貸流程明顯加快，而住房按揭貸款利率亦見下調，整個板塊技術上見突破，如投資者看好內房股，可留意以下認購證：



中海認購證(21531)，行使價30.93元，2019年7月到期，有效槓桿約7.5倍。



潤地認購證(17486)，行使價33.88元，2019年8月到期，有效槓桿約5.8倍。



碧桂園認購證(29739)，行使價13.88元，2019年10月到期，有效槓桿約3.9倍。



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牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



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