27萬首期買墨爾本奢華藝術公寓！

香港地寸金尺土，想藝術入屋，融入生活一部分往往甚難；反之在澳洲，藝術卻能與日常生活並存，並非遙不可及。大家只要付27萬港元首期，已可購置糅合文藝氣息及歷史保育元素，更是由澳洲名牌發展商GURNER™ 與國際知名設計師匠心獨運的墨爾本奢華藝術公寓。



墨爾本是澳洲維多利亞州首府，經濟繁榮。據全國最大在線股票經紀商CommSec，刊登的"State of the States"2018年經濟增長報告顯示，維多利亞州首次超越新南威爾士州，成為全澳洲經濟增速最快的地方；同時吸引多家國際企業進駐，如科技巨擘Google最新就在墨爾本設立新辦事處，反映商界看好當地的投資前景及信心。



隨着大量專業人士相繼前往當地發展，帶動墨爾本出現強勁人口增長。政府預期，墨爾本人口於2027年將突破600萬；及至2037年，市中心(CBD)人口將增至約7.7萬，造就對房屋及基建設施的需求。



首府墨爾本正計劃重建墨爾本機場、機鐵以至地鐵等項目；至於維多利亞州亦正建設並規劃，包括摩天大樓、新道路、鐵路風力發電場等逾千億澳元的基建項目。



大型基建不僅提供大量就業機會，更衍生對墨爾本房屋的殷切需求。由於當地推出了物業空置稅，墨爾本多年來的空置率，僅維持在2%左右的超低水平，今年2月空置率亦僅1.7%，意味租金仍有極大上升空間；當中又以年輕家庭及白領上班族對單位的需求最多，連同留學生及短期旅客等對住屋的需求日漸增大，更印證未來墨爾本市中心公寓，將出現供不應求的情況。



Victoria & Vine是一所藝術公寓，集文化、保育及重建於一身，由專注豪宅的澳洲最大發展商之一GURNER™打造。GURNER™ 2010年榮獲建築師學會最佳住宅獎的，今次項目更聯同著名建築商Cox Architectures、鬼才設計師David Hicks及景觀設計師Jack Merlo攜手匠心打造，預計2020年第4季落成。



項目呈紐約後現代工業簡約風，極盡實用，並置身於深受大學生及上班族歡迎的文藝區，鄰近多個畫廊及綠化設施，離墨爾本市中心僅8分鐘車程，更可步行至電車站、Carlton公園及餐飲購物區；同時保留了兩座具悠久歷史的維多利亞式酒店地標，令住客感受到濃厚歷史文化氣息，彰顯品味。



Victoria & Vine合共提供250個單位，實用面積介乎538至1,722方呎，提供超過100款不同種類的特色戶型，可眺望墨爾本絕色景致，入場費僅270萬港元，首期只需27萬港元起，是墨爾本升值潛力極高的新盤單位，勢必受大家歡迎。



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