騰訊音樂：今年加大投資　或令毛利率受壓

「股王」騰訊控股(00700)去年底分拆在美國上市的騰訊音樂(TME)首次公布業績，首席財務官胡敏稱，憑藉強勁的盈利及資產負債表，公司今年會加大投資產品研發及內容製作，以滿足用戶形形式式享受音樂的需求，短期內可能會對毛利率構成壓力，惟強調對擴大用戶基礎及提高用戶忠誠是必要的。



公司首席戰略官葉卓東表示，騰訊音樂今年的投資重點包括擴大與國內外音樂發行商的合作，領域包括ACG(動畫、漫書及遊戲)、電子搖滾音樂、中國古典音樂和嘻哈。



同時，公司亦會增加對音樂節目的投資，如藝人訪談和純粹的音樂推廣，好處是用戶享受音樂的模式不必限於「齋聽」，同時可以提升用戶在旗下平台的使用時間，又可以找熱門藝人促進戰略合作，製作獨家原創的音樂內容去吸引消費者。



他強調，製作內容並非偏離分銷音樂這個主業，而是促進它。首席執行官彭迦信指出，騰訊音樂的節目與騰訊視頻的不同，公司集中於音樂，後者較為廣泛。



該公司去年第四季錄得「社交娛樂及其他」收入顯著上升。葉指出，社交娛樂的增長由付費用戶的增加和人均消費的上升雙雙推動，其中受惠於《全民K歌》功能升級，以及用戶在用自己喜歡的歌曲創作短視頻方面，消費動力良好。他又稱，市場對酷狗音樂的新介面反應很正面，而公司可以更好地收集有關用戶喜好的數據，不但可以改善推介功能，亦為將來透過廣告來變現奠定基礎。



胡補充，社交娛樂及其他收入分部中的「其他收入」(如分售許可和廣告)今年會大致平穩，又表明廣告並非公司管理層專注的業務。彭迦信亦指，廣告收入佔比不大，亦不急於推，說法跟母公司騰訊相若。



葉形容，騰訊音樂付費用戶比率的增長為「正面和健康」，因公司已落足功夫教育用戶音樂有價，但公司會按步就班地將內容收費，以免太過損害用戶體驗。此外，比起壯大已經很龐大的用戶基礎，公司更着眼於透過不同的音樂服務，增強用戶黏性。



他拒絕提供任何營運數據上的指引，指管理層不會着眼於用戶數字的季節性波動，中國音樂行業長遠仍很有潛力。



另外，市場早前傳出騰訊音樂有意競購法國媒體集團維旺迪手上的環球音樂股權，葉拒絕評論。



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