港股格局：沈慶洪料29500關阻力大

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港股周三(20日)低開後反復偏軟，反映大市於現水平，由於缺乏新消息推動，投資者態度轉趨審慎，加上港匯近期弱勢，或顯示有資金流走的情況，都左右市場氣氛，預期恒指於29,500點阻力大。



業績股方面，他認為舜宇光學(02382)去年純利雖現倒退，惟與市場預期相若，故未感意外。他預期，公司往後毛利率可否提升將是影響股價走勢的關鍵因素，皆因環球智能手機市場出現飽和，5G應用未見全面化，大型換機潮出現機會不大，將影響手機設備公司未來的訂單情況，建議投資者留意股價於90元水平可否企穩。



至於小米集團(01810)去年轉虧為盈，他認為整體業績較預期理想，惟毛利率出現下跌，預期市場將繼續關注未來銷情能否持續，以及近年着力發展印度市場的投資開支會否對業績造成影響，若股價失守11.5元，投資者需更為小心。



內地A股方面，「兩會」過後市場欠奉新消息，加上成交委縮，都令大市上升動力減弱，進入橫行整固的格局。沈預期滬綜指將於3,000點至3,100點徘徊，預期科創板未推出前，A股表現將靠穩，出現急回機會不大。



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