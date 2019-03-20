【即市分析】新經濟股「唔爭氣」...

東方產經專欄作者股博士：騰訊控股(00700)明天(周四)才公布業績，不過部分新經濟已率先公布業績，繼閱文集團(00772)周一公布靚仔業績後，小米集團(01810)昨日收市後亦公布「虧轉盈」的全年業績，惟股價今日即市先升後跌，究竟仲買唔買得過？



睇番業績，集團截至去年12月底止全年純利135.53億元人民幣(下同)，相對17年同期虧蝕438.26億元，實現虧轉盈，且盈利表現高於市場早前預期的100億元；收入按年升52.5%至1,749.15億元，不派末期股息，牌面睇表現唔錯。



不過，投資市場最現實，始終港股氣氛即使回暖，但新經濟股始終不是熱炒主題，只要睇睇閱文公布佳績後股價抽高一段後卻乏力再上，今日即市更跌2.2%，而小米亦有同一「症狀」，故會唔會都係衝一段就已經無力再上，機會確不能抹殺，所以有錢反而建議睇番住隻騰訊好過，起碼大大隻同市場趨勢同一方向，如果港股升佢都好難跌，起碼唔會睇中市但揀錯個股損手嘛！

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