二手成交：灝景灣放盤兩日獲865萬元承接

利嘉閣地產首席聯席市務董事彭錦添表示，青衣灝景灣最新錄8座低層G室成交，單位實用面積約499方呎，建築面積約687方呎，為兩房間隔，外望可享內園景觀。



業主原開價870萬港元放售單位，僅兩天即獲用家議價承接，最後微減5萬元或約不足1%，以865萬元沽出，折合實用面積呎價約17,335元，建築面積呎價約12,591元。



據了解，原業主於2009年10月，以約334萬元購入上址，持貨十年，現轉手帳面獲利約531萬元，賺價約1.6倍。



灝景灣本月暫錄4宗成交，平均實用面積呎價約17,100元，屋苑約有20個放盤，最低入場價由約850萬元起。



－－－－－－



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/