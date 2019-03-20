對沖基金Crescat買人民幣計價黃金、沽空全球股票

去年業績最好之一的對沖基金Crescat指出，美國經濟數據正在惡化，在整個孳息率曲線上，發現近45%是倒掛的。最近兩次信貸市場出現如此高的扭曲，資產泡沫在此後不久都開始崩潰。



Crescat當前的策略是3/4倉位買入以人民幣計價的黃金、沽空全球股票。



該公司表示，已準備好抓住經濟周期結束的機會，因為公司一批宏觀指標顯示當前這個季度的美國GDP惡化，未來幾個季度將出現經濟衰退。其中，美國政府預算和貿易雙逆差與GDP之比正在與標普500走勢背離，這預示股市和商業周期在減稅效應後可能見頂。



公司全球宏觀分析師Tavi Costa表示，市場共識是2020年或2021年出現經濟衰退，但「我們認為會更早。」



Crescat自2006年成立以來年均回報率接近12%，旗下全球宏觀基金去年回報率達41%。





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