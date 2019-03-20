人民幣Hibor：隔夜息降至2.29厘　CNY高見6.70

2019年03月20日 11:21
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    (美聯社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至2.29厘；1、2星期及1個月拆息介乎2.61至2.87厘，2至12個月拆息由3.01至3.42厘。

    20/3/2019
    隔夜 2.29483厘
    1星期 2.61100厘
    2星期 2.72967厘
    1個月 2.87683厘
    2個月 3.01100厘
    3個月 3.07483厘
    6個月 3.21500厘
    12個月 3.42850厘

    19/3/2019
    隔夜 2.73500厘
    1星期 2.80550厘
    2星期 2.92417厘
    1個月 2.97733厘
    2個月 3.04517厘
    3個月 3.16333厘
    6個月 3.24400厘
    12個月 3.45167厘

    人民幣兌美元上升，離岸人民幣(CNH)由6.7223，回升至6.7148，最新報6.7161；在岸人民幣(CNY)亦由6.7200，升至6.7093，最新報6.7137。

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