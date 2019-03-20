【即市分析】舜宇業績倒退　為何仍跌唔落？

東方產經專欄作者帥哥：舜宇光學(02382)上月已發盈警預期盈利倒退，惟今早(20日)公布業績後難逃一跌，即市曾挫7.3%低見90.1元，惟現時僅跌0.4%報96.85元。



集團去年純利按年倒退14%至24.91億人民幣，為過去十年來首見。期內總營收按年升16%至259.32億元人民幣；毛利率按年降2.6個百分點至18.9%，主因是於手機攝像模組業務毛利率下降4.7個百分點所致。



野村就此報告指出，舜宇上月已發盈警，即使去年下半年其毛利率只有18.6%，也並不令人吃驚。該行認為，即使今年手機相機模組銷量可能大幅增長，有關業務的盈利能力或許依然呆滯，故維持其「中性」的評級及83元目標價不變。



該股上月發盈警後股價仍然維持升勢，即市跌幅亦顯著收窄，或反映市場對其業績倒退有一定預期，短線沽壓唔算大。不妨待負面消息淡化後，留意入場機會，睇吓能否重拾升勢，上次高位105元仍為主要阻力所在，跌穿90元支持止蝕。

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