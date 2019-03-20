【瑞通推介】騰訊整固　部分好倉先行離場

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望美國聯儲局會議結果和中美貿易談判最新進展，道指隔晚收跌26點，報25,887點，結束連升4日走勢。



恒指周二(19日)收報29,466點，升57點或0.19%，較去年10月低位累升逾兩成，技術上進入牛市。周三(20日)早段曾跌超過200點，回至29,300點附近，暫結束4日升勢。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入近2,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,200萬元，反映投資者對後市好淡分歧。



市場聚焦周四(21日)放榜的騰訊控股，股份月內反覆向上，自本月1日盤中低見333.4元後，已累升近11%至370元。股份周三早段隨市略回，於370元以下整固，暫結束3個交易日升勢。輪證資金流方面，周二有逾2,700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾620萬元淨流入。周三早段即市有部分好倉資金選擇先行離場。



吉利汽車周四公布去年業績，股份近日守穩50天線，周二升逾1%，連升3日並收復10天線。周三早段跌逾3%， 技術上正考驗100天線(約14.07元)之支持，14.77元的20天線為即市阻力。公司行政總裁桂生悅日前表示，料今年全年行業汽車銷售會較去年好一些，並相信內地政府會推出惠及行業的政策。周二有58萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄14萬元淨流入。



中國海洋石油同樣於周四放榜，股份近期於高位整固，逆市連跌2日，回至13.9元以下，但仍守於主要平均線之上。紐約期油續處近4個月高位水平，該股周三早段窄幅上落，後市留意能否挑戰近期高位14.18元。逾110萬元於周二淨流入其好倉，淡倉同日錄逾70萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、中短期購證(26138)，行使價394.2元，2019年6月到期，實際槓桿10.3倍。貼價、中短期沽證(25958)，行使價360.2元，2019年6月到期，實際槓桿8倍。



吉利汽車貼價、中短期購證(25972)，行使價15元，2019年7月到期，實際槓桿5.6倍。貼價、中短期沽證(27220)，行使價14.1元，2019年9月到期，實際槓桿2.6倍。



中海油貼價、中年期購證(28637)，行使價14.28元，2019年9月到期，實際槓桿6.1倍。輕微價外、中年期沽證(17016)，行使價12.28元，2019年11月到期，實際槓桿4.3倍。



小米貼價、短期購證(13897)，行使價12.5元，2019年6月到期，實際槓桿6.9倍。



美團輕微價外、中年期購證(15556)，行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿4.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(60798)，收回價28,710點，槓桿比率41.9倍。熊證(65478)，收回價29,790點，槓桿比率39倍。



騰訊牛證(58332)，收回價350.1元，槓桿比率15.4倍。熊證(64338)，收回價389.9元，槓桿比率14.5倍。



吉汽牛證(59797)，收回價13.04元，槓桿比率8倍。熊證(62207)，收回價15.8元，槓桿比率5.8倍。



舜宇光學牛證(67465)，收回價88.1元，槓桿比率10.3倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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