二手成交：貝沙灣複式戶1.5億元易手

利嘉閣地產分行經理陳漢白表示，市場新近錄得貝沙灣1期5座高層A室成交，單位實用面積約2,789方呎，建築面積約3,359方呎，為複式四房兩套連書房及雙士多房間隔，附786方呎平台，連兩車位，外望可享無邊際遠洋海景。



單位於日前以1.5億港元以公司轉讓形式易手，折合實用面積呎價約53,783元，折合建築面積呎價約44,656元。



據了解，原業主於2003年6月，以約2,016萬元買入單位，持貨至今約16年，轉手帳面升值約1.3億元，升幅逾5.4倍。



貝沙灣本月至今累錄約6宗成交，平均實用面積呎價約28,289元，現時屋苑約有208個放盤提供，最低入場價由1,150萬元起。



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