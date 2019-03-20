【午市重點睇】圓匯跌至111.6　金價回順

●美匯指數企96.4，圓匯回至111.60；歐元兌美元報1.134，英鎊回至1.325。港匯又觸及7.85，最新處7.8499。在岸、離岸人民幣在6.71水平。金價稍回至1,304美元，布油企67.6美元，紐油企58.8美元。道指期貨續偏軟



●港股續回吐，恒生指數半日跌152點或0.52%，報29,313點，舜宇、小米捱沽。https://bit.ly/2W5phu2

-大行打擂台︰舜宇績後，摩咒唱60元，中金睇120元。https://bit.ly/2TirmB1

-異動股：延遲公布業績，慕容控股曾瀉50%。

-傳日產及東風降內地汽車銷售目標。

-先施錶行悉售力高股份。

-東正金融擬削招股價，並延遲上市。



●【即市分析】

-新經濟股「唔爭氣」...https://bit.ly/2OcXHIN

-核電同醫藥股邊瓣值博？https://bit.ly/2TTPxew

-港股短線再升機會仍高。https://bit.ly/2OfUXdm

-【北水手影】萬洲轉強，原來係因為...https://bit.ly/2OfBU34



●A股快報：3大指數半日收跌1.03%至2.71%。https://bit.ly/2OgJMBl

-中金公司︰預計全年科創板IPO集資最多1000億元人幣。https://bit.ly/2FpKqK0



●亞洲股市：日股中段反覆偏軟。https://bit.ly/2W8yRMJ



●公司業績：

-上海石化去年純利倒退13%，末期息25分。

-同程藝龍去年多賺1.7倍，副董事長調任非執董。

-景瑞控股去年盈利升28%。



●港元拆息︰1個月期升至1.62厘。



●人民幣速遞：中間價下調39點，CNH回至6.72。人民幣Shibor隔夜息回升至2.71厘。



●外電報道，淡馬錫擬出售屈臣氏10%股權，作價30億美元，據悉，騰訊等有意競購。



●騰訊音樂：今年加大投資，或令毛利率受壓。



●財政部：中國首兩個月地方政府發債7,821億元人民幣。



●今晚縮表有時間表？美銀美林和摩通關注聯儲局對通脹超標容忍度。https://bit.ly/2F9yoD2



●日本央行會議紀錄︰愈來愈多地區銀行會採取更大風險的行動。



●傳歐盟有條件讓脫歐延長至2020年，英鎊上漲空間或受限。https://bit.ly/2Hxkxu7



●三星響警報！預期今年手機市場表現呆滯。https://bit.ly/2TWm1E4



●金管局承接6.04億港元沽盤，為今年第4度出手，銀行體系結餘將跌至682億港元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【股民熱話】騰訊成績表將出爐 博定唔博？

https://bit.ly/2W5nRQe



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm