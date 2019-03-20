華興資本：財富管理服務有望今年內推出

內地金融機構華興資本(01911)首席運營官項威在業績會上表示，內地對理財產品的需求旺盛，認為財富管理市場發展潛力巨大，而內部對財富管理這個新業務有推出具體時間表，現階段正在籌備，今年底有望推出。



早前與LGT銀行簽署《戰略合作框架協議》。他表示，雙方將在財富管理、私募基金融資、促進雙方交流上有合作，而目標客戶群為新經濟企業創始人及其高管，透露集團擁有大批種子客戶。



華興資本上市後首份全年業績，其中華菁證券業務收入1,582.3萬美元，按年增加29.68%，但仍處虧損階段。公司聯席首席財務官崔強指，相關業務在2016年才開展，需要時間發展，隨公司獲取更多的牌照，及加強人才培訓，正向盈利模式邁進，強調對這部分業務充滿信心。



去年新經濟新股帶動投行業務收入增長49.40%。國際總裁林家昌指，去年為新股大年，但新股市場的波動性較大，雖然未來一至兩年內仍有高質素新股，難以期望每年都有大量新股上市，料今年未必有大批新股上市。



他強調，新股只屬投行業務的一部分，料二級市場融資活動會更活躍，亦能帶動投行業務。



華興資本於去年上市不久後公布股份回購，以穩定股價。項指出，日後會按市場情況而決定回購策略。他又提到，執委會成員已承諾年內不作減持，以表達對公司長遠業務發展信心。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm