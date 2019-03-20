中國海外去年純利升10%　末期息50仙

中國海外發展(00688)公布截至2018年12月31日止全年業績，股東應佔溢利449億港元，按年升10.1%，每股基本盈利4.1元，派末期息每股50仙。



期內經營溢利按年增12.5%至707.3億元；實現收入按年升3.3%，至1,714.6億元。



同期的物業合約銷售額3,012.4億元，按年增29.8%；對應銷售面積為1,593萬平方米，按年升10.2%。



集團於年度內新增63幅土地，新增總樓面面積1,764萬平方米，截至去年底土地儲備為9,144萬平方米。



公司主席兼行政總裁顏建國於業績報告中表示，相信內地房地產正由高速增長期調整進入平穩發展期，香港地產在高位的適度調整，將有利於更加可持續的健康發展；集團對內地房地產中長期的平穩健康發展有信心，亦對短期市場調整有客觀、理性的認識。



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