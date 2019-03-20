雅居樂純利升18%但減派息　午後跌逾4%

雅居樂集團(03383)去年業績有增長，但減派息，股價午後急跌4.7%，低見12港元，暫為日中低位，成交逾1億元。





【12:24】雅居樂去年純利升18% 派息50港仙

雅居樂集團公布截至2018年12月31日止全年業績，股東應佔溢利71.25億元人民幣(下同)，按年升18.25%，每股基本盈利1.835元，派末期息每股50港仙，而2017年派息68港仙。



期內營業額561.45億元，按年增8.8%；毛利246.74億元，按年增19.3%；整體毛利率及淨利潤率分別為43.9%及14.9%，按年分別升3.8個百分點及1.8個百分點。



至於以「雅居樂」品牌銷售的房地產項目累積預售額為1,026.7 億元，較去年增14.5%，且為首次突破千億關；累積預售建築面積798 萬平方米，按年增8.4%；預售均價為每平方米12,871元，按年增5.6%。



去年度共增添46幅地皮，預計總建築面積達1,111萬平方米。截至2018年12月底止土地儲備涉總建築面積3,623萬平方米。



展望2019年，公司主席兼總裁陳卓林預期，環球經濟將面對一定變數，「房住不炒」、「因城施策」等政策將繼續成為房地產市場的主基調，惟隨着中央政府繼續實踐經濟及金融改革，推動城鎮化發展等，預計房地產市場仍會繼續以穩健的步伐發展；對旗下物業發展及多元化業務的未來發展充滿信心。



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