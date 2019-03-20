中國生物製藥發盈喜　帳面盈利大增3倍

中國生物製藥(01177)公布，預期截至去年12月底止年度盈利按年大幅增加，歸屬於母公司持有者應佔盈利增加至介乎約89.08億至92.83億元人民幣(下同)，2017年度則賺約 21.7095億元，升幅達3至3.3倍。



股東應佔溢利大增主要由於公司於去年收購北京泰德24%權益後，須根據香港財務報告準則的要求在帳面上確認若干損益項目。



完成收購北京泰德後，公司於其的持股量增至57.6%。由於原有權益於收購完成日期的公允價值較其帳面值顯著上升，公司須於損益中確認視作出售原有權益的一次性收益(分階段收購收益)，具體數額仍待確定，但估計金額介乎約64.98億至66.55億元。



此外，公司須以北京泰德於收購完成日期的可識別資產及負債的公允價值入帳，因此須承擔其若干新增可識別無形資產的攤銷費用。2018年度有關的攤銷費用(扣除相關遞延稅項和非控制權益影響後)的具體數額仍待確定，但估計金額介乎約2.48億至3.58億元。



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