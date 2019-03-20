樓價UPDATES：樓市反彈　鬆綁貨賺住沽

近日二手市場轉旺，不乏業主於辣招期滿後放售物業。其中元朗朗屏8號錄首宗辣招期滿鬆綁成交，原業主轉手帳面獲利142.8萬港元，物業升值約32.3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●港島南貝沙灣1期5座高層A室，實用面積2,789方呎，複式四房兩套間隔，附786方呎平台，連兩個車位，望遠海景。單位以1.5億元以公司轉讓形式易手，實用呎價53,783元。



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九龍區

●九龍灣德福花園K座低層01室，實用面積588方呎，兩房間隔，成交價840萬元，實用呎價14,286元。



●將軍澳峻瀅3座高層D室，實用面積694方呎，三房間隔，成交價800萬元，實用呎價11,527元。



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新界區

●青衣灝景灣8座低層G室，實用面積499方呎，兩房間隔，原開價870萬元，僅兩天即獲用家議價承接，單位最後微減5萬元或約不足1%，以865萬元沽出，實用呎價17,335元。



●馬鞍山海典灣1座高層E室，實用面積473方呎，兩房間隔，以716萬元易手，實用呎價15,137元。



●大圍世界花園龍柏閣2座低層A室，實用面積2,217方呎，三房間隔，議價後以2,780萬元易手，實用呎價12,539元。



●屯門綠怡居2座高層H室，實用面積482方呎，兩房間隔，原開價550萬元，最終獲買家議價至510萬成交，實用呎價10,581元。



●東涌映灣園8座低層A室，實用面積891方呎，三房間隔，以983萬元易手，實用呎價11,033元。



●粉嶺碧湖花園5座中層C室，實用面積441方呎，兩房間隔，以570萬元易手，實用呎價12,925元。



●元朗朗屏8號2座中層K室，實用面積約363方呎，一房間隔，原叫價600萬元，放售僅兩星期，議價後終以585萬元成交，實用呎價16,116元。



●元朗世宙3座低層H室，實用面積429方呎，兩房間隔。原開價約620萬元，放盤近1個月，獲區內上車人士以600萬元承接，實用呎價13,986元。



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