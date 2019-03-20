m18講場：米粉飢餓　雷軍受命扭螺絲！

小米集團(01810)新款手機「小米9」系列原訂上星期五(15日)推售，點知臨開售前先話因為供貨量不足而要延遲，引起消費者極度不滿。董事長雷軍話，有唔少網民叫佢同總裁林斌「唔好返工，去工廠扭螺絲」！



網民其實唔係叫兩位老總「唔好do」，意思係小米9貨量不足，要加快生產，多個人幫手自然可以快啲出貨咁話。



雷軍講，延遲發售係因為需求遠超預期，絕非搞飢餓營銷；笑稱小米唔係房地產發展商，手機生產商唔會敢儲貨唔賣。



佢承諾今個月底小米9系列手機出貨量會有150萬部，強調絕對係國際品牌水準。



講開又講，雷軍同格力電器董事長董明珠2013年底曾經訂下「10億賭局」，市場推算格力去年淨利潤大概260億至270億元人民幣，比小米嘅135億元人民幣要多。大局似定，小米準備好銀兩未？雷總就話，點都等埋正式財報先！



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