小米：上市未滿1年不派息

小米集團(01810)去年扭虧為盈，賺逾135億元人民幣(下同)，不派末期息。高級副總裁兼首席財務官周受資表示，了解香港上市公司派息是慣例，但公司上市未滿1年，內部將持續研究派息這個重要議題。



集團今年初將紅米系列產品正式分拆「Redmi」品牌獨立發展，市場質疑與「小米」品牌產品會相互競爭。董事長雷軍表示，主品牌專注探索新技術及提供中高端體驗，因此電商及零售店面銷售將各佔一半。主打「極致性價比」的Redmi則主要依靠線上銷售，以降低成本，但也有向中高端市場發展，透露今年產品價格或高達3,000元。



小米去年進行架構調整，包括重組部門及晉升年輕中高管理層，他預料今年仍有調整，但作為互聯網企業應變快，可隨時根據市場環境應對，未來以AIoT(人工智能物聯網)及手機並重，及多品牌戰略發展。



去年底止，集團主要收入智能手機業務全年度毛利率降幅超過2.5個百分點，公司指是由於選擇性地優先考慮高增長從而獲得市場份額。周解釋，由於去年集團主要貨幣人民幣、盧比及印尼盾受美元升值影響而匯率波動，但強調總體盈利情況非常健康。



期內海外收入佔比升至40%，他指出，未來一定時間內海外收入比例超越內地也是正常。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm