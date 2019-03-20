【高盛推介】騰訊績前輪證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：市場聚焦的騰訊控股去年業績將於周四(21日)公布，市場預期按非通用會計準則純利介乎725.85億至786.98億元人民幣，按年升11.5至20.8%。多間券商給予「買入」等看好評級，目標價最高503港元。



該股周二(19日)以370元收市，創超過7個月收市新高。周三(20日)早段則跟隨大市下跌。



觀察個股認股證資金流向，可見資金在周一(18日)及周二該股發力上升時轉向沽出認購證，共錄得約2,980萬元資金流出。而認沽證則於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,050萬元。牛熊證方面，於周一錄得約2,100萬元資金流入的牛證，周二亦獲資金轉向沽出，錄得約570萬元資金流出。另一方面，近日北水轉向追捧騰訊，周一及周二共錄得約2.52億元資金經港股通(滬)淨買入股份。



觀察近日窩輪資金需求，可見熱門條款為行使價394元附近，6月份到期的產品，但須留意的是當中有部分產品的街貨量偏高。投資者如看好，認購證方面可留意當中的騰訊購證(26537)，行使價394.2元，2019年6月25日到期，實際槓桿11倍，熱門條款產品之一，當中低街貨兼高槓桿之選。



貼價的選擇則可留意價外幅度約2%，年期約3個月的購證(17754)，行使價377.08元，2019年6月18日到期，實際槓桿10.1倍，行使價370至380元間、中年期的貼價條款產品中，槓桿最高。



另一方面，現時最貼價的牛證收回價在361元附近，與現價有約7.5元差距。投資者如計劃部署牛證，可留意當中周三新上市的騰訊牛證(62561)，收回價360.98元，行使價358.98元，換股比率100，槓桿比率29.5倍，新上市、市場上最貼價兼槓桿最高牛證



相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約11%，年期約3個月的沽證(24858)，行使價327.8元，2019年6月21日到期，實際槓桿11.1倍，行使價325至370元間、中年期產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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