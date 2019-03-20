【fb直播】業績期部署攻略？黃國英話你知！

重磅藍籌周四(21日)業績出爐前夕，已連升4日的恒指竟然回吐，反映市場心慌慌，績前套現離場最精明？



金蝶國際(00268)被狙擊，股價連跌兩日後公司作澄清，周三(20日)股價終於回穩，真係雨過天晴？



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