【即市分析】物業管理股強勢有因...

東方產經專欄作者股博士：物業管理股近日陸續公布業績，普遍表現均優於預期，板塊今早(20日)逆市跑出。其中中海物業(02669)去年多賺31%，股價即市創出3.2元的上市新高，現仍升6.7%報3.17元。



雅生活服務(03319)全年純利升近1.8倍，股價亦彈高6%報13.6元%。碧桂園服務(06098)同期多賺1.3倍，股價飆高7.2%，現報13.36元。至於其他同業亦受帶動，昨日首掛即飆22%的奧園健康(03662)，今早升勢持續，現升5.7%報4.75元；祈福生活服務(03686)及彩生活(01778)分別升3%及1.5%。(物業服務板塊表現：https://bit.ly/2NT08Qd )



事實上，內地房地產市場仍保持穩定增長，加上電商發展以及生活水平提升，主打民生需求的物業管理企業，風險相對低但卻擁有穩定收益基礎的，行業前景值得看好。



走勢上，中海物業今早已率先破位，短線回吐若能守穩3元水平支持，後市有望再破頂。至於雅生活及碧桂園服務業績表現出色，惟股價跑輸大市，後市仍有追落後空間，不妨順勢跟進。奧園健康勝在冇蟹貨壓力，惟現價較招股價已累升三成，跟炒只宜小注。

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