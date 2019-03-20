【高盛推介】業績公布前可考慮中資股

高盛(亞洲)有限責任公司：港股業績公布期繼續展開，當中將於周四(21日)公布的分別有中國移動、吉利汽車、中國海洋石油及中國石油。



觀察個股認股證資金流向，中移及中海油認購證周二(19日)獲資金轉向部署，分別錄得約70萬及110萬元資金流入。而吉汽及中石油認購證於近日則獲資金傾向部沽出，當中周二分別錄得約110萬及190萬元資金流出。



投資者如看好中移，可留意價外幅度約4%，年期約兩個月的購證(23090)，行使價90.93元，2019年5月28日到期，實際槓桿16.6倍，行使價87至94元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高。



投資者如看好吉汽，可留意價外幅度約9%，年期約兩個月的購證(27654)，行使價15.22元，2019年5月24日到期，實際槓桿7.1倍，行使價14至16元間、中年期產品中，槓桿最高。



投資者如看好中海油，可留意價外幅度約6%，年期約6個月的購證(29100)，行使價14.68元，2019年9月09日到期，實際槓桿6.2倍，貼價兼高槓桿。



投資者如看好中石油，可留意價外幅度約7%，年期約兩個月的購證(17173)，行使價5.76元，2019年5月24日到期，實際槓桿15倍，行使價5.4至6元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高。



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