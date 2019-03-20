昆侖能源：長遠冀佔中石油天然氣銷量5成

中國石油(00857)旗下昆侖能源(00135)主席凌霄表示，儘管內地天然氣今年銷量增長有機放緩，全國用氣增速或降至10%，但仍冀望自身燃氣銷量按年有雙位數增長，公司目標是顯著提高於中石油天然氣銷售佔比至50%以上。



凌霄指，昆能去年天然氣銷量按年增長逾24%至220億立方米，約70%由母公司中石油供應，但僅佔中石油去年天然氣銷量約10%。他指出，中石油過去把很多天然氣售給其他燃氣分銷商，昆能反而要從其他渠道買氣，導致毛利受壓，惟「肥水不流別人田」，中石油去年已明確將昆能定位為下游旗艦。



他認為，內地天然氣市場增長空間仍大，儘管客戶對價格的承擔能力受限，惟一些經濟較好的地區仍傾向提高清潔能源的使用，容許燃氣分銷商把成本轉嫁終端客戶，售氣毛利應該相對穩定。公司未來考慮改善項目的承辦制度。行政總裁趙永起又指，正推進一些城市燃氣的併購。



另外，凌霄表示，國家要成立管道公司，但不清楚昆能的陝京線會否首階段就被納入。



雖然昆能說過要剝離石油勘探及生產業務，惟該板塊去年股東應佔溢利也受惠油價上漲，按年增長65.56%至8.03億元。而相信油價將續利好公司的上游業務。



昆能去年派息比率約40%。由於公司尚處擴張階段，派息會根據公司經營綜合考慮。



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