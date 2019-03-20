中銀香港成試點　港人開中行內地帳戶毋須返大陸

為方便港人於內地使用電子支付，中國銀行(香港)(02388)即日起推出代理見證開戶服務，為全港首間獲批的試點。港人可於香港直接開立其母行中國銀行(03988)二類或三類戶口，毋須親身前往內地。帳戶可用以綁定內地手機電子支付工具。



中銀香港個人金融及財富管理部總經理孫大威稱，開戶所需文件為香港永久性居民身份證及港澳居民來往內地通行證(即回鄉證)，毋須擁有內地地址及提供任何地址證明，亦無資金要求，不過須為中銀香港客戶。任何一間分行均受理申請，申請至完成辦理需時約一周。



值得留意，受理開立的帳戶有兩類，分別近似內地二類及三類的戶口。二類戶口提供提款卡，存入及取出資金的每日累計限額均為1萬元人民幣(下同)，每年則為20萬元。三類則不設提款卡，且帳戶餘額不可超過2,000元，支出額每日及每年上限分別為2,000元及5萬元。



中銀香港副執行總裁龔楊恩慈表示，開戶時只可揀選二類或三類其中一種，並不能更改。相關戶口的用途主要用作綁定內地電子支付工具，應付港人於內地小額支付需求，為便民措施，不支援理財功能。



該行個人金融及財富管理部副總經理葉慧文提醒，中銀香港只充當代理見證開戶角色，開設的相關戶口為中國銀行帳戶，受內地監管，且若要更改提款卡密碼及地址資料等，亦須親身前往內地辦理。



她指，客戶可透過中銀香港網上銀行匯款至相關戶口，於6月底前滙款可豁免手續費。



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