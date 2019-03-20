樓價UPDATES：二手轉活　業主收窄議價幅度

上車盤源大減，業主紛紛收窄議價幅度。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山帝豪閣A座中層1室，實用面積992方呎，三房一套間隔，以2,088萬港元易手，實用呎價21,048元。



●上環聚賢居1座低層F室，實用面積628方呎的三房戶，以1,450萬元易手，實用呎價23,089元。



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九龍區



●將軍澳二手交投暢旺，本月至今暫錄約211宗買賣成交，天晉IIIA佔約8宗，包括1B座中層D室，實用面積609方呎，三房間隔，以1,120萬元成交，實用呎價18,391元。



●將軍澳東港城3座頂層單位，實用面積約463方呎，兩房間隔，享開揚全海景，原先開價770萬元放售，區內客睇樓後即時還價，最後減價15萬元或約2%，以755萬元成交，實用呎價約16,307元。



●將軍澳都會駅3座低層G室，實用面積約476方呎，兩房間隔，望海景，以820萬元沽出，實用呎價約17,227元。



●黃大仙豪苑3座高層H室，實用面積408方呎，兩房間隔，以598萬元成交，實用呎價14,656元，據了解，新買家曾入票抽籤購新樓未能成功，即轉投二手市場。



●奧運站柏景灣9座中層E室，實用面積449方呎，兩房間隔，由區內客承接，成交價約975萬元，實用呎價約21,715元。



●大角咀港灣豪庭本月暫錄6宗成交，上月同期只錄2宗。近日5座高層C室，實用面積520方呎，三房兩廳間隔，議價後以964萬元沽，實用呎價18,538元。



●長沙灣泓景臺2座低層H室，實用面積441方呎，兩房間隔，座向正東方，望內園景，買賣雙方議價後，以828萬元成交，實用呎價18,776元。



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新界區



●上水御皇庭3座中層H室，兩房間隔，原先叫價530萬元，經議價後減價5萬元或約0.9%，終以525萬元獲承接，實用面積376方呎計，折合呎價約13,963元。



●大埔嵐山9座中層H室，實用面積196方呎，開放式間隔，日前議價後以383萬元沽出，實用呎價19,541元。



●沙田居屋愉翠苑R座高層2室，實用面積519方呎，兩房間隔，以居二市場價600萬元易手，實用呎價11,561元。



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