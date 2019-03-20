通達：料今年手機產品訂單量錄高雙位數增長

全球智能手機需求低迷，手機結構件供應商通達集團(00698)主席兼行政總裁王亞南稱，中低端手機市場需求旺盛，尤其東南亞國家的手機出貨量持續上升，相信全球智能手機出貨量每年可維持15億部的水平。



公司總經理許慧敏表示，集團今年手機產品訂單量按年有高雙位數增長。目前全球首五大手機品牌皆是集團的客戶，其中去年來自蘋果公司的收入按年大增1倍，集團亦為Apple明年推出突破性產品的供應商之一，有信心今年其收入可續增。



集團去年宣布已研發5G基站天線，許氏預期，產品最快可於今年第4季小批量試產。他直言，「5G到嗰陣時我哋產品只會愈賣愈貴」，主要是5G手機成本將較4G手機貴數倍，集團的結構件價值有望上升。現階段集團會先發展5G基建，其後逐步擴展至5G手機、自動駕駛及物聯網等領域。



集團去年毛利率按年下跌5.9個百分點至20.2%。財務總監陳紹美解釋，主要是去年第4季金屬手機外殼訂單量及銷售單價下跌，集團需要作2.2億港元存貨減值撥備，拖累毛利率下跌2個百分點。



陳補充，集團已調整產品組合，今年玻璃質感(Glastic)外殼產品佔比將增至60%，金屬及玻璃外殼則各佔20%。集團今年資本開支介乎6至8億元，研發費用佔銷售收入則維持在4.5%。



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