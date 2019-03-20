鬥爭「升級」！GoPro對手Insta360擬2020年上市

運動相機品牌Insta360與GoPro一向在產品創新鬥得難分難解，兩公司的競爭料快將「升級」至金融市場！



外媒報道，中國科技公司創立的Insta360行政總裁JK Liu稱，計劃於2020年首次公開募股(IPO)，集資創新和改變相機行業，預計2020年內地上市，地點待定。目前公司已完成融資3,000萬美元(約2.34億港元)。



Insta360為可以插入智能手機、並錄製360度視頻的攝像頭，用戶更可在手機上編輯視頻。JK Liu透露，今年目標是提升軟件，包括一些新的研究方向和人工智能等，冀藉此實現更多自動化的編輯功能。



觀乎GoPro於2014年在美國納斯達克上市，當時上市價每股24美元，惟上市以來股價累跌逾7成，周二收市報6.26美元。



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