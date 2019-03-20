【即市分析】內需股呢隻最打得…

東方產經專欄作者帥哥：港股周初破位而上後進一步上升動力一般，不過市場憧憬中美兩國幣策放鬆下市場資金充足，未來有機會追入落後板塊，內需股有國策護持，可以從中尋寶。



部署方面，投資者近期都係炒大唔炒細，恒安國際(01044)股價自年初開始反覆向上，加上剛公布業績表現唔錯，截至去年12月底止全年盈利按年增長0.15%至37.99億元人民幣，每股基本盈利3.151元，末期息每股1.2元。



大行摩根士丹利的研究報告指，該股2019年預測市盈率僅15倍，股息回報率逾4%，認為現時是入市時機，預期股價在未來15日內將會上升，予「增持」的投資評級，目標價為78元。



整體而言，公司具全國性消費大品牌，加上基本因素穩健，現價估值仍具吸引力，可視為內需股中的實力之選，可以留意逢回吐吸納的機會。



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