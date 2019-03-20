中國海外：未來派息率冀續升至30%

中國海外(00688)公布，今年合約銷售額目標為不少於3,500億港元(下同)，較去年銷售額增長約16%，增幅較去年約3成有所放緩。主席兼行政總裁顏建國指出，去年底止集團擁有約6,955億元可銷售貨值，以約50%去化率計算，達標沒有問題。



去年度淨利及收入增長較合約銷售額為慢，他解釋，主要由於前幾年銷售規模增長較慢，導致去年入帳較少，以及高基數和「營改增」所影響。惟他強調，集團對規模增長不是特別重視，更專注穩健的淨利潤增長。



他又指，集團已進入內地30多個主要城市，銷售若成為前三位，合計城市容量逾6,000億元。他又引用去年統計局數據，指出市場下行情況下一線商品房量價都有上升，相信一線城市及周邊城市群仍是經濟發展核心，今年會更進取地增加優質土儲，料市場平穩發展。連同旗下公司，該集團土儲合計達9,144萬方米，當中，一線城市佔15%，二線城市佔65%。



去年度集團加權平均借貸成本約4.3%，財務總監呂世傑指，已屬行業較低水平，年初獲得一筆300億元俱樂部貸款用作置換舊債，息率明顯較去年相宜，未來會繼續透過多渠道融資，相信成本波動在5%以內。



持有營商業物業去年租金收入錄逾40億元，顏透露，目標今年收入達50億元，並於2023年增至100億元，投入資源約佔7%至8%，90%資源仍會投放在房地產開發上。派息方面，他表示毛利率可保持在3成以上，期望未來派息率持續提升至30%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬



籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人



在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm