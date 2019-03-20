歐股續跌　拜耳瀉逾11%　Inmarsat狂飆16%

歐洲股市早段續跌，英國富時100指數跌0.11，報7,316點；德國DAX指數跌0.8%，報11,693點；法國CAC指數跌0.14%，報5,418點。



礦業資源股領跌，銅礦公司Antofagasta股價跌3.73%；力拓集團跌3.21%；嘉能可跌2.53%；必和必拓跌2.09%；英美資源集團跌2.25%。



外媒報道，德國化工巨頭拜耳集團旗下公司孟山都，於第三宗除草劑致癌案中遭陪審團裁定須負上責任，料須支付巨額賠償。拜耳股價早段挫11.84%。



英國衛星通信集團Inmarsat收到來自Apax Partners及Warburg Pincus的收購要約，涉及33億美元；Inmarsat股價早段升16.49%。



法國遊戲公司Ubisoft股價升3%，此前有傳多家遊戲公司將聯同科網企業發展串流遊戲業務。





【16:03】歐股低開，英國富時100指數跌0.2%，報7,309點；德國DAX指數跌0.62%，報11,715點；法國CAC指數跌0.2%，報5,415點。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm