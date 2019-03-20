新地料商場人流及營業額有雙位數升幅
2019年03月20日 16:05
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郭基泓(圖右3)、藝人張智霖(圖右4)
新鴻基地產(00016)執行董事郭基泓指出，新地商場綜合會員計劃名為The Point，第二階段於今日啟動，計劃首兩個階段投資額共3,200萬港元，現時會員數目逾30萬人，期望年底超過40萬人。預期旗下商場人流及營業額均有雙位數字升幅。
計劃整合新地旗下14個主要商場的會員制度，覆蓋商舖共2,223間，零售面積合共737.6萬方呎，屬全港最大型商場計劃。而計劃今年內將會新增V Walk及北角匯，增加至16個商場 。
計劃亦為會員優惠提供一系列優惠，會員透過累積積分，可換領電子贈券及禮品等，各個商場的積分互通，獎品價值合共超過150萬元。
其中兩個商場首次推出免觸式泊車服務，在首次登記後，駛入停車場時，系統會自動識別車牌號碼，毋須拍卡便可直接進入停車場。
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