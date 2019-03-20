【市後重點睇】候聯儲局議息結果　道期靠穩

美匯指數企96.4，圓匯處111.5；歐元兌美元報1.135，英鎊企1.325。港匯報7.8498。在岸、離岸人民幣在6.71水平。金價守1,304美元，布油企67.7美元，紐油重上59.0美元。聯儲局公布議息結果在即，道指期貨暫升21點。



●市後關注點

-17:30 英國2月消費物價指數(CPI)，零售物價指數

-22:30 美國能源信息署(EIA)發布政府版原油庫存周報

-次日02:00 美國聯儲局公布議息結果

-次日02:30 聯儲局主席鮑威爾舉行記者會

-次日05:45 新西蘭第4季國內生產總值(GDP)



●港股連升4日後回吐，恒生指數全日跌145點或0.49%，報29,320點。https://bit.ly/2W5phu2

-建滔積層板去年倒退兼減派息，股價曾挫逾8%。

-雅居樂純利升18%但減派息，一度跌逾4%。

-中國生物製藥發盈喜，帳面盈利大增3倍。

-中國海外去年純利升10%，末期息50仙。

-華潤啤酒全年純利倒退16%，末期息3分。

-異動股：美團點評今解禁，股價連挫兩日。



●A股快報：三大指數報跌，甲醇板塊揚升。https://bit.ly/2OgJMBl



●亞洲股市：日股倒升42點，任天堂挫逾3%。https://bit.ly/2W8yRMJ



●歐股三大指數低開，英國富時100指數跌0.2%，報7,309點；德國DAX指數跌0.62%，報11,715點；法國CAC指數跌0.2%，報5,415點。



●【fb直播】業績期部署攻略？黃國英話你知！https://bit.ly/2CuyZPd



●【股匯攻略】A股升勢受阻，調整將至？https://bit.ly/2TeFZpb



●【即市分析】

-物業管理股強勢有因... https://bit.ly/2JqtOWE

-內需股呢隻最打得... https://bit.ly/2Y60Oqh



●【大師午間教路】反彈浪到尾聲！https://bit.ly/2HOwif9



●國泰航空2月份客、貨運率齊下降。



●小米：上市未滿1年不派息。



●英皇鐘錶珠寶：今年香港或增設兩間分店，內地增5間。



●中銀香港成試點，港人開中行內地帳戶毋須返大陸。https://bit.ly/2HGSwiZ



●中海外：未來派息率希望持續提升至30%。

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