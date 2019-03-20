【藍籌業績】電能去年賺76億跌8%　末期息2.03元

電能實業(00006)公布，2018年全年業績，期內收入15.55億港元，按年增加9.5%，加上合營公司收益，錄得股東應佔溢利76.36億元，按年減少8.2%；每股盈利3.58元，擬派末期息每股2.03元。



公司表示，盈利按年下跌主因是沒有如2017年般因出售物業錄得一次過收益。若撇除一次過收益、存款利息減少，以及匯兌差額，集團基礎業務利潤貢獻按年升11%。



業務以英國貢獻最大，期內溢利40.45億元，按年升6.8%，澳洲則貢獻14.51億元排第二。內地溢利4.69億元，港燈則錄得盈利10.18億元，較2017年同期11.15億元微跌。



集團提到，踏入2019年，港燈業務的新管制計劃協議生效，准許利潤回報率將大幅下調約20%。同時，在2019至2023年度發展計劃下，港燈正進行260億元的龐大資本投資計劃。除非出現不可預目的情況，否則集團預期港燈未來數年的分派將跌約20%。

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