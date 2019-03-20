【鷹君爭產風波】羅啟瑞：只希望一家人和和氣氣

鷹君集團(00041)創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)要求撤換羅氏家族信託基金受託人滙豐國際信託一案將進入尾聲，下周將進入結案陳詞階段。羅家孻仔羅啟瑞在傳媒午宴上笑言，「法庭啲嘢好悶，加上證人講啲嘢兜嚟兜去」，悶到有時連哥哥們都瞓咗」，所以「好佩服媽媽，因為佢由頭到尾都無瞓着」。



他又很佩服法官陳嘉信，因為法官連星期六也開庭，認為「要頒個勤工奬畀佢」。



對於有指爭產是為了第三代，羅啟瑞認為，「(第三代)入唔入局(鷹君集團董事會)好濕碎，可以話係一啲都唔重要」，但因為這件事帶來了風波(爭產案)。



被問及有沒有第三代做「和事老」，他指出，「我見唔到囉，而我算勇敢㗎啦，企咗出嚟」。



他認為，下一代「抹乾淨眼睇清楚」，要「行一條好嘅路」，強調生活開心才是重要，「錢最終都係為咗開心」。



至於哥哥羅鷹瑞早前在庭上直言羅啟瑞「Not my favourite brother」。羅啟瑞回應，「無乜所謂，咁我天生樣衰都無辦法」，只希望一家人和和氣氣。



他認為，「又唔係窮到瞓街」，即使財政有困難，媽媽都會幫手，始終「都係媽媽親生」，但「有人話無幫」，估計媽媽因為這樣而很憤怒。



有傳家庭成員未能和羅老太見面，羅啟瑞指，「媽媽一直都住嗰度，要去就去到，無人阻到你」。認為有人向傳媒表示未能和媽媽接觸不合理，因「搵唔到人，正常去警局報案」。



羅啟瑞早前把個人辦公室搬離鷹君，被問原因為何。他指，「人哋唔想租畀我啩」，租約期滿但未有續約，而他自己一直處於被動位置。又透露，現時辦公室的租金和鷹君的相若，但地方較大。又指，現時仍有私人物品在鷹君的房間，但因覺得對方要求清空並不合理，故不會亦不想清理。



被問及不被續約，會否覺得哥哥羅嘉瑞「做得好絕」，羅啟瑞反問記者「你期望我畀咩答案你」，僅指，「對我絕唔絕無乜所謂，最緊要孝順父母，兄弟姊妹間有爭拗好正常，但對爸媽一定要好」。



至於羅啟瑞私人控告羅嘉瑞的案件，羅啟瑞表示，「要阿媽同親生仔女打官司太殘忍，呢啲爛頭卒等我做啦，都慣」，進度則「有排都未排到(上庭)」。



席間，被問及媽媽的心情，羅啟瑞一度哽咽，眼泛淚光，未有回答。

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